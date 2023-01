Barak: “C’è dispiacere per la partita con la Roma, ma siamo rimasti in 10 e loro difendono bene. Mio figlio nascerà a Firenze e potrà giocare al Calcio Storico”

Il centrocampista ceco della Fiorentina Antonin Barak ha parlato su Tiktok ai canali ufficiali. Tanti i temi toccati dal classe ’94 viola. Ecco le sue parole: “Vedo bene la squadra, peccato per la partita con la Roma perchè secondo me eravamo in una buona condizione. La Roma però difende bene e siamo rimasti in 10, si sono messi tutti dietro e purtroppo c’è dispiacere. Abbiamo subito messo la testa sulla partita col Torino, avversario molto fisico che gioca 1 contro 1, conosco bene mister Juric. Ci aspetta una partita molto importante per noi: se facciamo punti possiamo tornare dove vogliamo”.

Prosegue Barak: “Mi sono trovato subito bene alla Fiorentina, non ho nessun problema coi compagni. Tutti scherzano e sono positivi ogni giorno. Se c’è il feeling giusto col gruppo tutto è più semplice. Già conoscevo qualcuno quando sono arrivato a Firenze. Nel calcio serve essere disponibili, svegli e attenti e si capiscono subito le cose, non è difficile. Mi trovo molto bene con Jovic, con cui ho una bella amicizia, e anche con Amrabat, con loro parlo in inglese. Devo dire però che mi trovo bene con tutti. Dodô mi fa ridere sempre molto, ed anche Nico Gonzalez, sono fuori di testa ma bravissimi ragazzi ed ottimi giocatori”.

Infine ha aggiunto: “Dovrebbero mancare tre settimane alla nascita di mio figlio, ma potrebbe arrivare anche prima. Abbiamo già scelto il nome. Mio figlio nascerà a Firenze e potrà giocare il Calcio Storico (ride ndr). Non ho molta voglia di uscire in questo periodo perchè preferisco stare con la famiglia, ma quando lo faccio Firenze mi piace molto, ci sono veramente tante cose da vedere. Si sente la storia che c’è. La vedo simile a Praga come caratteristiche”.