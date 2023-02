Barak: “Ci è mancata anche fortuna oggi, c’è qualcosa dentro di noi che non si sblocca. Ora dobbiamo vincerle tutte”

Molto rammaricato Antonin Barak, che ha parlato così in zona mista:

“Manca un pizzico di fortuna, oggi sì, è mancato. Abbiamo creato veramente tanto, non sempre sfortunati perché abbiamo anche sbagliato però se guardiamo queste due partite: a Braga è girato tutto bene, oggi no. Nelle partite dove abbiamo perso punti, c’è qualcosa dentro di noi che non riesce a sbloccarsi. Ci manca quello step che ci potrebbe rendere più forti, come questa squadra merita. Cabral? Arthur ha fatto un movimento da punta e ha tirato benissimo, lì è mancata la fortuna sulla parata di Vicario. Potevamo fare meglio in qualche passaggio o tiro, dobbiamo creare ma anche concretizzare. Ora giovedì abbiamo un grande vantaggio ma dobbiamo affrontarla come una grande finale, come le prossime. In campionato dobbiamo vincerle tutte per risalire, nelle coppe non possiamo perdere perché altrimenti siamo fuori. Saranno tre mesi bellissimi in cui dare tutto”.