Il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak, oggi titolare contro il Lecce, ha parlato a DAZN delle condizioni di forma della squadra viola: “Chi ha giocato a Sivas in Conference Legue oggi può recuperare, in squadra abbiamo tanti giocatori che stanno bene. In questo modo possiamo cambiare, e questo è un nostro vantaggio”.

E aggiunge: “Noi siamo pronti. Dobbiamo scendere in campo con una mentalità vincente”.