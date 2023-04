Barak e Igor reclamano spazio: una coppia riposata per Italiano in vista del monday night

Sarà una Fiorentina un po’ diversa, ma non quanto si pensava, quella che affronterà l’Atalanta nel monday night: una sfida incastrata tra le due gare dei quarti di Conference ma che, come già detto, Italiano ha modo di gestire in virtù del 4-1 ottenuto in Polonia. Ecco allora che due degli esclusi più pesanti dall’undici del Miejski Stadium reclamano spazio, come indica La Nazione: si tratta di Igor e Antonin Barak. Solo qualche minuto per il ceco, che dovrebbe far tirare il fiato a Bonaventura, uno che farà molto comodo nelle notti di gala. L’insospettabile affidabilità trovata da Ranieri invece, ha concesso riposo al brasiliano: due pezzi da novanta pronti a tornare sul campo di battaglia.