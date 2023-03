“Barak il Mister Wolf della Fiorentina, il centrocampista che risolve i problemi. I viola lo hanno acquistato in una logica di calcio chiara…”

A segno a Verona, decisivo con un suo gol nella partita d’andata contro il Sivasspor. Il centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak sta ritrovando quella confidenza col gol che ha caratterizzato la sua esperienza in Italia, prima all’Udinese e poi a Verona.

“Se è arrivato in viola è proprio per quell’idea di avere in rosa un centrocampista che ‘vede la porta’ – scrive su di lui su La Nazione, il giornalista Stefano Cecchi – Una mezzala-trequartista che segna, compensando in prolificità ciò che altri colleghi non hanno. Una sorta di Mister Wolf calcistico che risolve problemi”.

E ancora: “La Fiorentina nell’estate scorsa lo ha acquistato in una logica di calcio chiara. In una squadra che è una sorta di ‘comune’ del gol, lui sembra essere appunto il Mister Wolf viola, visto che come il personaggio di Pulp Fiction, anche lui con quelle incursioni in area spesso risolve il problema di metterla dentro”.