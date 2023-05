Barak: “Il nostro percorso in Conference League è come una bella storia. Ero molto sereno dopo la sconfitta dell’andata: mai avuti dubbi”

Il calciatore della Fiorentina Antonin Barak, al termine della partita contro il Basilea, è intervenuto a DAZN: “Sono emozioni bellissime. Poi la finale si gioca a Praga, questo percorso in Conference che stiamo facendo è come una bella storia. Abbiamo sofferto tante volte. Adesso non ho parole, sono molto emozionato”.

E aggiunge: “Quando abbiamo perso l’andata in casa, ero molto sereno. Avevo grande fiducia in noi, non avevo dubbi. Forse ero anche troppo sereno, ma quando arrivi qui capisci quanto pesa la partita. Quando siamo entrati in campo, oggi, ho visto un po’ la squadra sotto pressione e di solito non giochiamo così. Ma alla fine conta il risultato, siamo stati bravi a sfruttare quello che il campo ci ha dato. Il Basilea è stato meno lucido di noi”.

Sulle due finali: “Abbiamo la grandissima opportunità di vincere qualcosa. Sfruttiamo le occasioni che ci sono capitate”.