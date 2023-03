Barak: “Le squadre turche ti provocano e noi abbiamo preso un sacco di ammonizioni. Dobbiamo essere forti e non fare cazz***. Avevo tanta rabbia dentro di me”

Lucido, deciso e decisivo. Il centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak, ha siglato il gol-partita nella vittoria dei viola contro il Sivasspor e ha espresso concetti molto chiari al termine della gara.

“Mi dispiace che abbiamo preso tante ammonizioni – ha detto a DAZN – Queste sono le squadre turche, ti vogliono provocare, sono fastidiose. E lì sarà ancora peggio: dovremo stare attenti a non fare falli stupidi, a non fare reazioni quando ti provocano. Dobbiamo stare calmi e giocare il nostro calcio”.

Poi ha aggiunto: “Io sono abbastanza sereno, loro ti possono dire quello che vogliono, però alla fine contano i risultati. Dobbiamo essere forti nella testa e non fare cazzate (testuale ndr)”.

Un’esultanza rabbiosa la sua dopo il gol: “Era tanta la rabbia dentro di me, ho visto come stava andando la partita e avevo grande voglia di entrare. Poi quando mi ha fatto giocare il mister ho dimostrato questa fame. Volevo far vedere ai miei compagni che ce l’avremmo fatta. Sono molto contento che siamo riusciti a vincere e volevo fare un altro gol ancora, perché ogni rete in più ci avrebbe dato un ulteriore grande vantaggio. Come affrontare il ritorno? Grande attenzione, grande umiltà e giocare il nostro calcio”.