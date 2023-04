Barak: “Nella Fiorentina ho visto un progetto a lungo termine e un grande passo avanti per raggiungere i miei sogni. Sono stato vicinissimo al Napoli, ma quando il mio procuratore mi ha detto di Firenze…”

Antonin Barak è uno di quei giocatori ai quali Vincenzo Italiano ricorre spesso all’interno delle sue rotazioni. Ed è un giocatore che ha delle ambizioni che vuol tramutare in realtà con la Fiorentina: “Sapevo che a Verona, con tutto il rispetto, non avrei potuto raggiungere i miei obiettivi da calciatore come giocare le Coppe – ha detto Barak a Tuttomercatoweb – Col mister ho parlato il giorno prima di arrivare qua. Era il giorno della partita di ritorno contro il Twente e ancora non si sapeva se la Fiorentina si sarebbe qualificata. Io ero convinto che i miei quasi compagni avrebbero passato il turno. Nella Fiorentina ho visto un progetto a lungo termine, col centro sportivo in arrivo e mi ha dato la possibilità di credere che questo sarebbe stato un grande passo avanti nella mia carriera e per raggiungere i miei sogni”.

Barak è stato vicino al Napoli prima di arrivare a Firenze: “Avevo fissato un incontro con Giuntoli ad aprile e anche dal Verona tutti mi dicevano che ormai ero a un passo dagli azzurri. Al Napoli ero molto vicino. Io non ho detto no, è saltata per altri motivi. Però poi c’era anche la Fiorentina, è sempre stata una sfida tra loro e il Napoli. Poi il mio procuratore mi ha chiamato per parlarmi della possibilità di vestire la maglia della Fiorentina e ho detto subito sì perché anche in questo club ho visto tanti giocatori cechi che in passato hanno vestito questa maglia e sono diventati dei campioni. Ho pensato che poteva essere una grandissima opportunità per me. Tutti mi hanno parlato benissimo di questa città e di quest’ambiente. Ujfalusi? Era molto contento che io avessi scelto la Fiorentina. Mi ha detto di stare sereno, di tornare in forma e che il mio momento sarebbe arrivato. Lui avrebbe voluto finire la carriera a Firenze, però poi non si sono trovati d’accordo e non è riuscito in questo intento. Mi diceva anche che vuole comprare qua una casa perché vorrebbe tornare a vivere a Firenze. Seguire le sue orme alla Fiorentina, lui che per noi è sempre stato un idolo, era un sogno”.

La Fiorentina ha deciso di riscattarlo in anticipo, un gesto che lo ha colto di sorpresa: “È stato molto bello. La società è stata gentile, mi hanno dimostrato tutti una grande fiducia. Non me l’aspettavo. Pradè me l’ha comunicato nel corso della cena di Natale a metà dicembre. Io li ho ringraziati perché ero molto contento. Poi è stato un grande passo avanti per ambientarmi e sentirmi parte di questo club”.