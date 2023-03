Barak più incisivo di Jovic e Cabral messi assieme, il serbo lascia la classe nello spogliatoio. Ikone, qualche serpentina giusta…a cui segue quasi sempre la scelta sbagliata

Riecco la Fiorentina che sfregia un’azione da gol dietro l’altra. Riecco i due centravanti che sbagliano occasioni clamorose. Riecco la serie infinita di lanci lunghi, passaggi corti, scelte finali cervellotiche.

Meno male che c’è San Barak, uno che, a differenza della maggior parte dei suoi compagni, di solito quando tira centra la porta.

Martinez Quarta – 7 – Sempre in anticipo sugli avversari che scarseggiano dalle sue parti, così prova anche ad impostare l’azione con risultati niente male.

Bonaventura – 5 – Jack come si fa a sbagliare quel pallonetto col portiere in uscita! Poco lucido nei tocchi finali.

Ikone – 5 – Qualche serpentina giusta a cui segue quasi sempre la scelta sbagliata. Con lo scorrere dei minuti il suo gioco diventa sempre più involuto, la sostituzione è una liberazione per lui, per Italiano e pure per noi.

Jovic – 4 – Troppo sicuro di sé alza poco la palla davanti al portiere che para. A porta vuota riesce nell’impresa di colpire la testa dell’unico difensore fra lui e il gol. Lascia la classe nello spogliatoio.

Barak – 8 – Segna il gol che interrompe la lunga apnea e permette ai polmoni dei tifosi viola di respirare. Recupera più palloni di Amrabat, è più lucido di Bonaventura, risulta più incisivo di Jovic e Cabral messi assieme.

Leggi l’articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it