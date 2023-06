Barak solo secondo nella corsa al Pallone d’Oro ceco, trionfa Souček del West Ham. Terzo gradino per un’altra conoscenza viola

Finita la stagione, in Repubblica Ceca è tempo di premiazioni per i calciatori migliori dell’anno. A trionfare per la terza volta e vincere il Pallone d’Oro ceco è stato il centrocampista del West Ham Tomáš Souček. Alle sue spalle, proprio come in Conference League, a un solo punto di distanza nella classifica, il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak.

Chiude il podio un’altra conoscenza viola in ambito europeo in questa stagione: terzo classificato Václav Černý, ala del Twente che ha segnato il gol della speranza per gli olandesi al Franchi.