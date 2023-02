Barak: “Sto male perché non riesco a fare gol. Il nostro obiettivo è quello di portare a Firenze un trofeo quest’anno, ma ancora ci manca la mentalità vincente”

Parole forti quelle pronunciate a DAZN dal centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak: “Sono molto frustrato, l’anno scorso mi entrava di tutto. Quest’anno invece non sta andando così. Abbiamo creato molte occasioni, anche all’ultimo minuto ed è un grande peccato non aver vinto. Per questo mancano punti”.

E ancora: “Io veramente sto male, perché ho la fame di voler far gol e mi mancano le reti in campionato. Io sono molto fiducioso nelle mie qualità e ho compagni forti, per questo credo che arriveranno. Non riusciamo però a vincere in casa e mi dispiace tantissimo per la nostra gente, perché anche oggi c’erano molti tifosi allo stadio”.

Infine: “Per me l’obiettivo è portare a Firenze un trofeo quest’anno. A noi manca la mentalità vincente, dobbiamo crescere sotto questo profilo ed è questo che porta poi punti e vittorie. Dobbiamo crederci che siamo veramente forti”.