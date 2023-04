Barak: “Un ambiente incredibile, quando ho visto tutti quei tifosi sono stato orgoglioso. Vogliamo arrivare a giocare a Roma e a Praga”

Grande protagonista Antonin Barak che ha commentato al media ufficiale della società viola la vittoria sulla Cremonese:

“Siamo troppo contenti perché abbiamo il vantaggio che volevamo, la qualificazione non è chiusa ma è importante aver portato questo risultato a Firenze e poi il nostro stadio, il nostro clima, ci darà una mano. L’ambiente era incredibile, quando sono sceso in campo per riscaldamento ero orgoglioso, sono cose che danno grandi soddisfazioni. Mi sono divertito molto durante la partita. Sono molto contento, sono cresciuto grazie ai compagni, abbiamo una squadra molto forte, in questo momento dobbiamo essere molto competitivi e guardare in alto. La nostra squadra è molto forte e stiamo crescendo tutti, da piccolo volevo sempre la competizione e la sto trovando, gioco rilassato. Nove vittorie di fila? Sensazione bellissima, dobbiamo essere bravi in tutte e tre le competizioni perché vogliamo spingere e arrivare in alto anche in campionato. Vogliamo arrivare a Roma e a Praga a giocare le finali, sono le cose che sogniamo in stagione. Spezia? Partita importante soprattutto per il nostro staff, abbiamo grande fame e daremo tutto per fare un’altra grande prestazione”.