Bargiggia: “L’outsider di questa stagione potrebbe essere la Fiorentina perché ha un ottimo allenatore”

Dopo diversi giudizi al vetriolo rilasciati sulla Fiorentina, il giornalista sportivo, Paolo Bargiggia, si è lasciato andare ad un commento positivo sui viola.

Commento rilasciato su SportPaper.it: “L’outsider di questa stagione potrebbe essere la Fiorentina perché Italiano è veramente un ottimo allenatore”.

In realtà sono in diversi addetti ai lavori a guardare con interesse alla formazione viola che ha cominciato il campionato giocando bene contro Roma e Torino e raccogliendo tre punti in due gare.