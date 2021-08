Bargiggia tra l’ironico e il velenoso: “Se la Fiorentina dovesse vendere anche Vlahovic, Commisso dovrebbe essere imbarcato sul primo aereo per gli Usa con biglietto di sola andata”

Tra l’ironico e il ‘velenoso’. Possiamo definirlo così l’ultimo tweet sulla Fiorentina del giornalista recentemente passato da Mediaset a Sportitalia, Paolo Bargiggia.

“Se la Fiorentina dovesse vendere anche Vlahovic – scrive Bargiggia – Commisso dovrebbe essere imbarcato sul primo aereo per gli Usa con biglietto di sola andata”.

Una considerazione personale la sua che non sappiamo da quale premessa nasca, anche perché in questo momento il club viola è impegnato nella trattativa per il rinnovo del contratto del giocatore e non ha intenzione di lasciarlo andare nel corso di questa estate.