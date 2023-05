Barnini: “Fiorentina ad Empoli? Le difficoltà che ho manifestato ora sono più chiare a tutti”

L’ipotesi di un trasloco della Fiorentina al Carlo Castellani di Empoli durante i lavori di rifacimento dell’Artemio Franchi sembra essere stata accantonata, per non dire tramontata.

“Se ho avuto interlocuzioni con Palazzo Vecchio o la società? No – dice il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, a Il Tirreno – Penso che le difficoltà che ho manifestato ora siano anche un po’ più chiare a tutti, all’inizio s’erano fatti prendere dall’entusiasmo della soluzione facile. Vedremo, però finora nessuno ci ha sollecitati”.

In questo momento vengono prese in considerazione solo location situate in città per cercare di non separare la Fiorentina da Firenze. Qualora non fosse però possibile rimanere nel capoluogo, Empoli sarebbe sicuramente la destinazione più gradita per i tifosi e probabilmente anche per il club viola, vista la sua vicinanza.