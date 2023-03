Barnini: “Fiorentina al Castellani? Il mio non è un no a prescindere. Capiamo il futuro del Franchi, poi valuteremo insieme”

La Sindaca di Empoli Brenda Barnini è intervenuta a Refresh su Toscana TV per parlare della possibilità che la Fiorentina si sposti al Castellani durante il periodo di lavori al Franchi. Inizialmente il primo cittadino si era detta scettica sul progetto e ha chiarito la sua posizione:

“Il mio non è un no a prescindere, il dibattito è partito in modo pericoloso. Io ho voluto mettere in chiaro che se questa discussione si deve fare, dovremo discutere di tanti aspetti. Vedremo quale sarà l’esito della discussione sul futuro del Franchi, dopodiché capisco la volontà di trovare una soluzione all’interno della città metropolitana che sarebbe migliore per i tifosi della Fiorentina. Mettiamoci a sedere e vediamo tutte le situazioni che vanno affrontate: sicurezza, viabilità e quant’altro.