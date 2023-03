Barnini: “Un raddoppio del carico per il Castellani è complicato, le reazioni dei residenti non sono felici. E’ capitato di ospitare il Pisa e l’esperienza finì molto male”

Anche a Radio Bruno la Sindaca di Empoli Brenda Barnini parla del tema del possibile spostamento al Castellani della Fiorentina per i lavori del restyling del Franchi. Ecco le parole della Sindaca empolese: “Non ho avuto alcun contatto con la Fiorentina ed il Comune di Firenze. Ho letto le dichiarazioni di Nardella, che non ha mai parlato di Empoli, ha solo evidenziato il problema. Il Castellani si trova in una zona residenziale e qualunque discussione in merito al raddoppio del carico per lo stadio è molto complicato. La condizione scontata è minima è quell’aiuto delle forze di Firenze, bisogna tenere conto dei disagi dei cittadini e le prime reazioni di chi abita lì non sono state felici, anzi. Il Comune di Firenze ha preso la sua decisione ma non possiamo pagarne le conseguenze noi”.

E ancora: “La media spettatori della Fiorentina è già un grosso problema. La discussione dovrà avvenire su un tavolo istituzionale in cui considerare ogni aspetto. Non deve passare al momento il messaggio che siccome Empoli è vicino tutto sia facile. Noi siamo proprietari dello stadio, al momento non c’è neppure una richiesta. Il mio mandato scade insieme a quello di Nardella, se vogliamo affrontare prima della scadenza il problema, bisognerà iniziare a parlarne”.

“Sicurezza e viabilità sono i due aspetti principali. Mi è capitato di ospitare per poche partite il Pisa e l’esperienza finì male, con molti Daspo ed una situazione spiacevole”.