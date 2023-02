Barone: “A fine stagione vedremo se fare investimenti. Oggi servono concentrazione e cattiveria”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Braga: “In Conference League e in generale in Europa c’è bisogno di tanta determinazione per passare i turni. Stasera dovremo essere concentrati e cattivi, gestire bene il pallone e soprattutto calciare in porta per segnare. Il presidente Commisso trasmette amore alla squadra, vive l’ambiente e l’emozione di certe esperienze. Girare l’Europa ci permette di farci conoscere, per quanto riguarda gli investimenti vedremo al termine della stagione. I conti si fanno alla fine”.