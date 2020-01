Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato dopo una riunione tecnica a Palazzo Vecchio: “Si continua a lavorare per cercare una soluzione. Sono confronti complicati, ci sono tante difficoltà e non ci sono novità. Il bando è pubblico, e quando uscirà dovremo avere tutte le opzioni aperte. Oltre al Franchi ci sono altre aree, incluso Campi Bisenzio, la squadra è amata dai tifosi, ma deve esserlo anche da altri. Atalanta? A Parma ho sentito cose non accettabili verso Dalbert, e in passato verso Chiesa, così come non siamo stati trattati bene io e il figlio di Commisso ma ovviamente non ci siamo lamentati. Noi siamo per la pace ma la Fiorentina e la tifoseria vanno rispettate, siamo qui per far sì che succeda. Mercato? Siamo vigili e aspettiamo un colpo che può arrivare da tutta Europa”.