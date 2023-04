Barone: “Abbiamo imparato dai nostri errori e stiamo programmando il futuro. Italiano? Non pensiamo neanche a un suo addio”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato a DAZN prima della partita contro l’Atalanta: “Siamo in un buon periodo, dove bisogna giocare tutte le partite con adrenalina e attenzione. Occorre curare i dettagli a partire da stasera, questa sfida è molto sentita. A Bergamo Commisso ricevette dei cori razzisti, mi auguro che oggi e in generale in tutti gli stadi non avvengano più cose del genere”.

E poi ha aggiunto: “Qualche sbaglio lo abbiamo commesso, ma dagli errori abbiamo imparato. Stiamo programmando il futuro, sia riguardo la rosa sia riguardo il mister. Noi ci abbiamo sempre creduto, abbiamo perso dei punti nella prima parte di stagione ma dovevamo abituarci ad affrontare tre competizioni. Italiano? Vincenzo sta molto bene qui, ha rinnovato il suo contratto e quindi all’ipotesi che vada via non ci pensiamo neanche. E’ un discorso chiuso. Cabral? Abbiamo sempre creduto in lui e ci auguriamo che continui ad aiutare la squadra”.

E infine una battuta: “Spero che mio nipote venga presto nel nuovo stadio, ma è una questione che dipende dal Comune”