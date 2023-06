Barone accende i riflettori su Munteanu: “Abbiamo dei ragazzi in prestito che stanno crescendo”. La prospettive attuali del romeno

Dopo aver trascorso vari mesi agli ordini di mister Vincenzo Italiano senza però debuttare mai con la Fiorentina, Louis Munteanu ha fatto ritorno in patria per ritrovare il campo con continuità. L’attaccante romeno classe 2002 ha sposato il Farul Constanta, con cui si è laureato campione di Romania. Munteanu ha dovuto fermarsi per parecchio tempo causa infortunio, ma ha comunque raccolto 27 presenze, nelle quali ha realizzato 8 gol e 6 assist. La Fiorentina ha sotto controllo la situazione del giocatore nato a Vaslui, che ha firmato un contratto fino al 2025. A curare gli interessi del calciatore viola è l’agenzia di Pietro Chiodi, storico agente anche dell’ex portiere gigliato Tatarusanu.

Munteanu ha ottenuto la prima convocazione con la nazionale maggiore della Romania, dopo aver completato tutta la trafila con le selezioni giovanili. Nella recente conferenza stampa presso lo stadio Franchi, il dg viola Joe Barone ha speso parole anche per il giovane calciatore romeno: “In attacco abbiamo anche dei ragazzi in prestito e stanno crescendo, come Munteanu che ha vinto il campionato romeno ed è nel giro della nazionale A”.

Difficile tuttavia immaginare che possa esserci spazio per Munteanu nella Fiorentina 2023-2024. Il giocatore cresciuto nell’Academia Hagi ed arrivato in viola per quasi 2 milioni di euro ormai più di 3 anni fa, dovrebbe muoversi ancora in prestito, magari ad un livello più alto di quello della prima divisione romena, poco probante per testarne la crescita. Da capire in primis se il giocatore rientrerà a Firenze per il ritiro estivo o definirà subito assieme alla dirigenza viola la futura destinazione dopo la scadenza del prestito al Farul, fissata per il 30 giugno prossimo.