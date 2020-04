Barone all’opera: Trattativa con Pezzella in corso. Ma i giocatori non paiono intenzionati a rimetterci troppo

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è all’opera. Su La Nazione si legge che in casa viola sono in corso le trattative per trovare un’intesa sulla riduzione degli stipendi da parte dei giocatori. Dall’altra parte, il referente è il capitano della squadra German Pezzella.

Barone, come portavoce della società, ha fatto sapere ai giocatori che ci sarà un taglio di 2 o 4 mensilità in base alla ripartenza o meno del campionato di Serie A. I calciatori, si legge ancora sul giornale citato, non paiono intenzionati a rimetterci troppo. Però in questo momento serve un sacrificio, il presidente Commisso è stato chiaro.