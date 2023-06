Barone annuncia: “Il 7 giugno apriremo il Franchi per i tifosi che resteranno a Firenze”

L’Artemio Franchi verrà aperto ai tifosi viola per la finale di Conference League contro il West Ham. Ad annunciarlo è stato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone al TGR Rai Toscana.

“Il 7 giugno apriremo lo stadio Franchi per i tifosi che resteranno a Firenze” ha affermato Barone, confermando quella che era stata un’anticipazione di FiorentinaNews.com. Per chi non potrà andare a Praga, quindi, la società viola ha deciso di accogliere i propri sostenitori nell’impianto casalingo, allo stesso modo in cui ha fatto la Roma per la finale di Europa League.