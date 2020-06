Barone: “Campi è un’opzione reale per il nuovo stadio. Il Ridolfi? La Fiorentina non ne sa niente, ora servono progetti reali, non come la Mercafir…” VIDEO FN

Impegnato con alcuni esponenti della Lega in una sorta di tour del “Franchi”, il dg della Fiorentina Joe Barone ha fatto il punto sulla ripartenza della stagione viola ma soprattutto sulle voci legate al nuovo stadio: “Stiamo tutti aspettando la ripresa del campionato, è importante che per tutti noi, per i tifosi, i giocatori, le istituzioni che hanno lavorato per fari ripartire il calcio. Vorrei ringraziare in modo particolare la nostra tifoseria che purtroppo non sarà sugli spalti a tifare per noi in questi primi tempi ma mi auguro che ci sia un’apertura perché è importante che il calcio abbia i tifosi. La squadra? La vedo bene, stanno lavorando molto bene, c’è tanta ansia perché stanno aspettando l’inizio e stiamo lavorando per l’avvenire. Juve-Milan? Siamo contenti per il calcio italiano, che sia ripartito. Ho visto un ritmo abbastanza buono, importante aver trovato un punto d’inizio. Quanta voglia di tornare ha Commisso? Tanta voglia, penso che Rocco arriverà presto. Mercato? Stiamo lavorando e valutando tante opportunità però alla fine non sappiamo che tipo di mercato sarà. Daniele sta lavorando con tutti i suoi scout. Stadio dell’atletica o alle Cascine? E’ una cosa di cui la Fiorentina non è al corrente, non so chi racconta queste notizie. Stiamo aspettando il decreto e poi l’opzione che noi abbiamo a Campi Bisenzio. Priorità? La cosa importante per la Fiorentina e la tifoseria è che troviamo un iter molto veloce, abbiamo perso un anno di lavoro e non è accettabile che il popolo viola non abbia uno stadio a livello europeo. La Fiorentina è disposta a fare l’investimento, è importante avere uno stadio all’altezza degli altri club europei. Vogliamo arrivare a una decisione il più velocemente possibile, ci vogliono progetti veri, non come quelli che abbiamo visto alla Mercafir. Campi è una cosa molto reale”.

