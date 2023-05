Barone: “Ci dispiace tanto sentire i cori contro Commisso. Rocco rispetta la storia del Torino le sue critiche erano rivolte ad una persona ben precisa”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, dopo il pareggio contro i granata, ha dichiarato a Italpress: “Un punto buono per la partita che abbiamo giocato. Siamo stati distratti sul gol che abbiamo preso, ma torniamo a casa con un punto e ci concentriamo per la finale di Coppa Italia”.

Poi ha detto: “Ci dispiace tanto sentire i cori contro il nostro presidente. Il massimo rispetto per la storia del Torino, la maglia e i suoi tifosi. La critica di Commisso non era diretta alla città o alla squadra, ma ad una persona (Cairo proprietario granata ndr) che utilizza i suoi giornali per andare contro i colleghi di Serie A. Per noi non va bene, vogliamo massima trasparenza. Ma Rocco rispetta la storia del Toro”.