Barone: “Ci hanno bussato per Chiesa, ma lui ha un contratto e vedremo. Castrovilli deve dare ancora dare tanto per la Fiorentina”

Il Direttore Generale della Fiorentina, Joe Barone è intervenuto su Instagram in una diretta con La Gazzetta dello Sport parlando del mercato: “Vogliamo fare una squadra competitiva. Abbiamo già fatto mercato a Gennaio e ci stiamo preparando per il prossimo spazio di mercato”

E su Chiesa e Castrovilli: “Abbiamo una intera squadra di ventisette giocatori, non ci sono solo loro. Federico è sotto contratto, a fine stagione vedremo. Ci sono squadre che stanno bussando, ci sono squadre che parlano la nostra lingua (non italiana) e hanno bussato. E’ molto concentrato, poi vediamo. Castrovilli deve ancora dare tanto per la Fiorentina, lui rimane qua a Firenze”