Barone: “Ci sono regole che tutti rispettano e oggi l’arbitro ha deciso bene. Non vogliamo rispondere all’Atalanta”

Il commento nel post gara di Dazn arriva anche da parte del dg Joe Barone:

“Un risultato abbastanza importante, Vincenzo è stato molto bravo a ruotare i giocatori e loro hanno risposto bene. Siamo molto soddisfatti, l’abbiamo gestita piuttosto bene, mantenendo il ritmo che Vincenzo chiedeva, in una giornata molto particolare per noi americani. Sono dispiaciuto sul fatto del rispetto, quello che ha vissuto Vlahovic per due volte, per alcuni cori subito prima di tirare i rigori. Ed anche nell’intervista post partita. Noi famiglia? Abbiamo una bellissima famiglia ma teniamo i piedi per terra, bisogna continuare a lavorare e ci godiamo questa vittoria a Bergamo. Repliche alle accuse atalantine? Ci sono regole e sistemi che ognuno di noi rispetta, non voglio entrare nel merito ma le decisioni arbitrali di oggi sono corrette”.