Barone: “Colpiti dalla fiducia che Holding Lamioni ripone nella Fiorentina e in un progetto di crescita che partirà con l’apertura del Viola Park”

Nuovo back sponsor sulla maglia della Fiorentina, con l’Holding Lamioni che si lega al club viola per le prossime tre stagioni.

Arrivano in questo caso anche le felicitazioni del Direttore Generale viola, Joe Barone, il quale ha detto: “Siamo molto felici di accogliere nella nostra famiglia un Gruppo come quello di Lamioni. In un momento storico come questo è entusiasmante legarsi ad un’azienda solida sia in Toscana che a livello nazionale”.

E ancora: “Siamo rimasti colpiti dalla passione e dalla fiducia che Holding Lamioni ripone nella Fiorentina, sostenendo non solo la squadra ma anche un progetto di crescita che partirà con l’apertura del nuovo centro sportivo Viola Park”.