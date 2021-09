Barone: “Commisso ha detto no ad offerte importanti per Vlahovic e Milenkovic. Non facciamo mercato per avere buoni voti in pagella ma per avere una Fiorentina più competitiva ed equilibrata”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha detto al termine del mercato viola: “Siamo soddisfatti per quello che è stato fatto da Pradè, Burdisso e da tutta l’area scouting. Italiano è stata una scelta fatta per valorizzare la rosa e far crescere i ragazzi”.

E ancora: “Sono arrivati anche nuovi giocatori, ma non bisogna dimenticare che sono rimasti calciatori come Vlahovic e Milenkovic che in molti hanno provato a portarci via e Commisso ha detto di no ad offerte molto importanti. Non facciamo mercato per avere buoni voti in pagella ma per avere una Fiorentina più competitiva ed equilibrata”.