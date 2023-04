Barone compra casa a Firenze

Recentemente il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha chiuso un acquisto. Non parliamo di calciomercato, bensì di immobili perché ha deciso di comprare casa a Firenze, ponendo così le ‘proprie radici’ nel capoluogo toscano.

Una circostanza questa confermata dallo stesso dirigente viola che ha voluto anche scherzarci sopra sull’argomento a far capire che non c’è l’intenzione da parte di questa proprietà di passare ancora la mano.

Negli scorsi mesi, almeno pubblicamente, lo stesso Barone e il presidente Rocco Commisso in realtà avevano smentito questa notizia, che circola in città ormai da diverso tempo, anche in maniera risoluta.