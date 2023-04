Barone: “Con Commisso abbiamo sempre difeso i giocatori e Italiano anche nei momenti delicati. Stiamo lavorando per raggiungere tutti gli obiettivi”

Il dg della Fiorentina Joe Barone è intervenuto a Sport Mediaset prima della semifinale di andata contro la Cremonese: “Bisogna combattere ed essere super concentrati, sarà una battaglia, una partita difficile. Abbiamo sempre difeso i giocatori e Italiano. Abbiamo passato un lungo periodo delicato, siamo stati molto vicini al gruppo, siamo lì ogni giorno. Anche Commisso è sempre accanto al gruppo quand’è in Italia e credevamo in questo gruppo. La stagione è lunga, ci sono tanti dettagli in settimana e noi diamo appoggio al gruppo, gli diamo fiducia. Stasera dobbiamo combattere e avere tanta volontà, ci giochiamo tanto”.

E su quale competizione preferisce vincere tra Coppa Italia e Conference League afferma: “Rispettiamo tutte le competizioni, lavoriamo per tutti gli obiettivi, ma ora siamo concentrati solo sulla Cremonese”.

E su un paragone tra la Fiorentina e l’Atalanta da alta classifica degli anni scorsi afferma: “Il nostro obiettivo deve essere la Fiorentina. L’Atalanta è un bell’esempio, ma preferisco farlo come Fiorentina, con obiettivi che aveva anche l’Atalanta”.