Barone: “Dirigere una società storica come la Fiorentina per me è un’emozione. Commisso crede nella storia e nel futuro della Fiorentina”

In visita al Viola Park questa mattina ci sono tanti ex giocatori della Fiorentina, come Alberto Orzan, Luciano Chiarugi e Moreno Roggi per citarne alcuni. Il dg viola Joe Barone gli accolti con un discorso introduttivo: “Mio suocero da bambino tifava Fiorentina. Per un newyorkese che guardava la Serie A, quando ogni giorno vai a casa sua, vedere il poster degli anni ’70 ed ora essere qui a fare il dirigente è per me un’emozione. Voi avete creato questa storia e ne faccio parte anche io. Voglio ringraziare Rocco Commisso che crede nel futuro e nella storia della Fiorentina e tutta la famiglia della Mediacom”.

Arrivano poi i ringraziamenti per le Glorie Viola presenti: “Vi ringrazio perché voi avete fatto la storia di questo club”.