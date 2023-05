Barone: “Due finali sono un bel merito, ma ora dobbiamo vincere almeno un trofeo. In estate soddisferemo le esigenze della squadra”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato a DAZN prima della partita contro il Torino: “Abbiamo sempre creduto nel gruppo e in quello che abbiamo costruito. Abbiamo avuto pazienza, difendendo come società la squadra e l’allenatore. Poi ovviamente si può sempre migliorare, in classifica e giocando competizioni europee più importanti, ma per questo ci sarà tempo e in estate saremo pronti a soddisfare le esigenze della squadra”.

E poi su Italiano ha aggiunto: “L’abbiamo voluto fortemente due anni fa, siamo sempre stati vicini a lui appoggiando il suo lavoro. Raggiungere due finali nella stessa stagione è un bel merito, però adesso bisogna portare almeno un trofeo a casa. Durante una stagione possono capitare degli altri e bassi, ma noi abbiamo sempre creduto nella squadra e nel mister”.