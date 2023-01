“Barone e Commisso hanno bisogno di tempo, ma a Firenze faranno bene. I risultati arriveranno quando gli attaccanti cominceranno a segnare”

L’ex attaccante del Sassuolo Alessandro Noselli ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della sfida tra i neroverdi e la Fiorentina: “Entrambe le squadre si trovano in una situazione molto diversa dall’anno scorso, quando erano protagoniste in positivo. Mi aspetto una partita aperta in cui entrambe le compagini avranno vogli di vincere. Attaccanti? Chi gioca in quel ruolo viene giudicato per i gol, e in tal senso l’annata di Cabral e Pinamonti non è stata positiva finora. Tra i due sicuramente il brasiliano è più ispirato dopo il gol al Monza, ma deve fare ancora di più. Dagli attaccanti dipendono le sorti delle squadre, se loro non segnano i punti non arrivano e la classifica non si muove”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina cerca sempre di proporre il proprio gioco e questa è una cosa fondamentale. E’ ovvio che se poi non segni i risultati non ci sono, in tal senso da ex attaccante mi auguro che Cabral e compagni comincino a carburare. La classifica in questo momento non è né carne né pesce, ma le prestazioni della Fiorentina ultimamente sono state buone. Sono sicuro che se torneranno i gol torneranno anche i risultati”.

E infine: “Quando ho giocato nei New York Cosmos ho conosciuto Barone e Commisso, già allora avevano tanto entusiasmo. A Firenze vogliono fare qualcosa di buono, ormai sono arrivati da un po’ ma ci vuole tempo per capire come funzionano le cose in Italia. Loro hanno voglia di far crescere la Fiorentina, capisco che la piazza pretenda tanto ma sono sicuro che questa dirigenza farà bene”.