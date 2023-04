Barone: “E’ impensabile che la Fiorentina stia due anni fuori dalla città, stiamo lavorando col Comune per risolvere la situazione. Tolte le gru dal Viola Park, il ritiro lo faremo lì”

La questione infrastrutture è una di quelle che, per la Fiorentina, segue in prima persona il direttore generale del club, Joe Barone: “Sul Viola Park – ha detto il DG – le gru sono giù e questo significa che siamo quasi alla fine dei lavori. Il ritiro della prima squadra verrà fatto lì”.

Quanto allo stadio Franchi: “Stiamo lavorando col Comune di Firenze per cercare di risolvere la situazione e capire dove giocare, perché è impensabile che la Fiorentina stia due anni fuori dalla città. In tutto il calcio mondiale non si è mai vista una situazione del genere. Siamo degli investitori e non possiamo essere qui sempre a perdere i soldi: dobbiamo capire quale sarà il costo per la concessione del Franchi nel futuro. Commisso sta dando molto a Firenze e alla Fiorentina, abbiamo una società sana e dobbiamo programmare il nostro futuro e questo lo dobbiamo fare immediatamente”.