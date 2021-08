Barone e Pradè in viaggio: Prima Bologna e poi Milano. Le tappe del duo viola

Si avvicina la fine della sessione di calciomercato estivo e la Fiorentina continua ad essere alla ricerca di un rinforzo per le corsie esterne d’attacco. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è prevista per la giornata odierna una stretta con il Bologna per Riccardo Orsolini.

In mattinata, Joe Barone e Daniele Pradè si sono diretti in treno verso la città emiliana per definire la trattativa per l’arrivo in riva all’Arno dell’esterno classe ’97. Attese novità nelle prossime ore, ma la Fiorentina sembra aver scelto Orsolini come rinforzo per il 4-3-3 di Italiano.

Aggiornamento 12:00: dopo una breve tappa a Bologna, Barone e Pradè sono arrivati a Milano per le ultime ore di calciomercato.