Barone e Pradè si sono mossi per Lucca. Un giovane di qualità per sostituire Vlahovic

Joe Barone e Daniele Pradé in queste settimane si sono mossi per Lorenzo Lucca, capocannoniere del Pisa e del campionato di Serie B. Lo scrive stamani La Gazzetta dello Sport. Sulla rosea possiamo leggere che la Fiorentina guarda a giovani di qualità per sostituire il partente (che sia gennaio o giugno è indifferente) Dusan Vlahovic.

In questo senso c’è anche da tenere di conto della candidatura di Gianluca Scamacca, reduce tra l’altro da un fine settimana particolarmente felice perché ha realizzato una doppietta durante la partita tra Genoa e Sassuolo.