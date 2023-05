Barone: “Emozione incredibile ieri sera, adesso ci concentriamo sul Torino perché l’ottavo posto per noi è importante. Quella relativa allo stadio è una questione che dobbiamo risolvere”

Questo pomeriggio a Scandicci, per vedere le strutture della Scuola Calcio ‘Elite’, che porta il nome dell’ex viola Alberto Di Chiara, il dg della Fiorentina Joe Barone ha commentato a Sportitalia l’approdo in finale di Conference League:

“E’ un’emozione incredibile, ieri sera a Basilea abbiamo vissuto momenti di gioia. La stagione è stata lunga, con due ritiri, arriviamo adesso a giocarci due finali. E’ importante per la società, per la città e per la tifoseria. Complimenti ai ragazzi ed al mister, ma ancora c’è tanto da giocare. Ringraziamo sempre la tifoseria che ci segue ovunque. Loro hanno un amore nei confronti della Fiorentina e questo viene sempre rispettato da tutti noi. Ora siamo concentrati sul Torino, l’ottavo posto per noi è importante.

E sulla tematica stadio risponde: “Questo è un tema del Comune, noi siamo sempre a lavorare accanto a loro. Ne abbiamo parlato tanto, è una questione che dobbiamo risolvere, giriamo l’Europa e vediamo tanti stati. Ieri il Presidente del Basilea ci ha detto che nel giorno della gara hanno guadagnato circa 3 milioni di euro. Noi con gli stessi spettatori non ci siamo andati neanche vicini“.