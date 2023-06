Barone: “Essere qua è un orgoglio immenso, soprattutto per il popolo viola. Jovic può fare la differenza”

Il dg della Fiorentina Joe Barone a Sky Sport direttamente da Praga ha parlato di quello che significa essere in finale e del tecnico Vincenzo Italiano: “Essere qua è un orgoglio immenso per i ragazzi, per il mister, per lo staff. C’è tanto orgoglio anche per il popolo viola. I pregi di Italiano secondo me consistono Il modo di pressare, il modo di attaccare, il modo di tenere il gruppo. Stasera bisogna essere attenti sulla transizione. Sarà una partita combattuta”.

E su Jovic titolare in attacco stasera afferma: “Penso che lui stasera può fare la differenza, ha delle grandissime qualità”.