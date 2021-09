Barone: “Faccio i complimenti a Vlahovic perchè crede in quello che stiamo facendo. Berardi? Ascoltiamo tutti, ma siamo contenti di ciò che abbiamo”

A margine della visita al Viola Park, a Sportitalia, ha parlato così il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone: “Vlahovic? Lui non ci ha mai chiesto di andare via. Gli faccio i complimenti perché crede in quello che stiamo facendo. Abbiamo un’ottima squadra e un tecnico preparato. Berardi? Ascoltiamo tutti. Siamo contenti di ciò che abbiamo, il nostro lavoro però è di ascoltare le proposte. Abbiamo recuperato vari giocatori e questo è importante”.