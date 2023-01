Barone: “Felice delle richieste per Amrabat e Nico Gonzalez, ma in questo momento è difficile portare via un giocatore dalla Fiorentina”

In occasione della conferenza stampa di presentazione del I Memorial Davide Astori, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai media presenti affrontando anche i temi legati a Nico Gonzalez: e Sofyan Amrabat: “Sono contento che tante squadre bussino alla porta, ma in questo momento non è facile portare via un giocatore dalla Fiorentina. Coppa Italia? Siamo soddisfatti, come sempre quando si vince. Siamo felici anche del fatto che i quarti contro il Torino si giocheranno in casa”.

E poi su Davide Astori ha aggiunto: “Ero negli Stati Uniti quando è scomparso, ma il suo nome è rimasto legato alla storia della Fiorentina. Lo si capisce ogni volta che lo stadio lo ricorda al tredicesimo minuto. Davide era una bellissima persona, che ha lasciato una grande impronta nel calcio italiano”.