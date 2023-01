Barone glissa sul mercato ma lancia una frecciatina al sistema: “Ci vuole trasparenza nel calcio italiano” VIDEO

Intervenuto al Consiglio di Lega di questo pomeriggio, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è stato intercettato all’uscita da calciomercato.com. Il dirigente del club viola non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione sul mercato, glissando completamente la domanda, ma su un altro aspetto non è riuscito a trattenersi.

Incalzato dai giornalisti, il dg si è lasciato andare un commento del tipo: “Ci vuole trasparenza“. Per poi ribadire: “Trasparenza in Lega e nel calcio italiano“. Una dichiarazione in generale oppure un riferimento a qualcosa di più specifico? Qui sotto è riportato il video (calciomercato.com via Twitter):