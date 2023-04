Barone: “Il futuro di Italiano è alla Fiorentina. Siamo super contenti di lui”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, punzecchiato sul futuro di Vincenzo Italiano, è stato molto chiaro al riguardo: “E’ con la Fiorentina, lui ha un contratto e noi siamo super contenti. Inutile parlare di futuro di Italiano, è il nostro allenatore, non vedo tutte queste storie inventate sul suo futuro”.

Poi ha aggiunto: “Una partita alla volta, questa è la cosa importante. Siamo super concentrati, ma sempre coi piedi per terra perché le cose possono cambiare velocemente. La Coppa Italia per noi è importante, ma domani sarà una gara dura contro la Cremonese che ha fatto fuori due squadre di livello. Mi auguro che il mister utilizzi tutti i giocatori, come ha sempre fatto, sta facendo un grandissimo lavoro e siamo contenti. Meglio vincere la Conference o un posto in Champions? Noi rispettiamo dove siamo oggi, abbiamo tanti passi da fare e bisogna rispettare la competizione in cui siamo oggi”.

Le parole del dirigente viola sono riportate da Tuttomercatoweb.