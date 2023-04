Barone: “In campionato ci aspettavamo qualcosa di più. Stasera servirà tanta attenzione”

Il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato dell’attualità viola prima della partita di Conference League a Poznan: “Grazie a tanto lavoro, con tanti alti e bassi, siamo ora qua per una serata per noi spettacolare. La partita è delicata, serve mettere in campo tanta attenzione per poter portare a casa il risultato”.

E sulla stagione viola dichiara: “In campionato ci aspettavamo qualcosa in più. In Europa è la prima volta. Abbiamo dovuto affrontare tanti infortuni, adesso abbiamo sistemato tante cose, siamo stati sempre vicini alla squadra”.