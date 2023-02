Barone: “In campionato dobbiamo migliorare, non possiamo avere una doppia faccia. Attaccanti? Pochi hanno fatto meglio dei nostri”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato così a DAZN: “Italiano è il nostro allenatore e ha la massima fiducia da parte mia, di Commisso e di tutta la società. Lavoriamo ogni giorno per cercare di uscire da questa situazione in campionato, e per abituarci a giocare ogni pochi giorni avendo più competizioni. Il bilancio in Coppa Italia e in Europa è positivo, in campionato invece dobbiamo migliorare perché non possiamo avere una doppia faccia. Attaccanti? In totale sulle tre competizioni hanno fatto 25 gol, e a parte il Napoli non mi sembra che ci siano molte squadre che hanno fatto meglio. Certamente non siamo contenti, però ci stiamo lavorando e già oggi dovremo fare risultato”.