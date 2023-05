Barone: “Italiano al Napoli? Non so da dove i media tirino fuori certe cose. Non voglio parlare di questo tema adesso”

All’evento a Coverciano “Inside the sport” Joe Barone ha parlato brevemente anche di Vincenzo Italiano e della sua Fiorentina. Queste le sue parole: “Il mister lo abbiamo sostenuto insieme a tutta la squadra quando le cose non andavano bene. Abbiamo sostenuto e creduto nel gruppo e così siamo arrivati alle due finali. Per noi la Conference League vale tanto perché definisce il nostro futuro europeo per la prossima stagione.

Italiano al Napoli? Parliamo di tanti argomenti, non so da dove i giornalisti tirino fuori queste cose. E’ presente Spalletti con Giuntoli oggi, non voglio entrare in questo tema in questo momento”