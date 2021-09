Barone: “Italiano dentro al match e dentro la squadra ogni giorno. Vlahovic ha saputo gestire bene una situazione spiacevole”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, al sito ufficiale viola ha dichiarato dopo la vittoria contro l’Atalanta: “E’ stata una grandissima vittoria qui a Bergamo. Un risultato importante per noi. Abbiamo creato occasioni, gestito il risultato e vorrei fare i miei complimenti allo staff, alla squadra e alla tifoseria che ci ha seguito”.

E ancora: “Abbiamo festeggiato, abbiamo bisogno di questi momenti particolari per noi. Si vede come Italiano gestisce la partita, è molto dentro al match ed è così ogni giorno. Abbiamo avuto tanti giocatori fuori per i nazionali ma questo non ha influito sul campo”.

Anche il DG stigmatizza alcuni episodi deplorevoli: “Direi che i cori fatti contro Dusan non servono al calcio, è l’ora che finisca il razzismo. Sono momenti particolari che il nostro centravanti ha però saputo gestire bene”.