Barone: “La Fiorentina è una religione. Abbiamo portato la nostra mentalità sulla programmazione. Viola Park è un qualcosa che ci rende orgogliosi”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è stato intervistato da Paramount+. All’emittente americana il dirigente viola ha detto: “Firenze ti fa sentire come se fossi tornato indietro nel tempo punto è una città piena di classe, arte e bellezza. È una piccola città ma è anche un paesone perché tutti sanno quello che fai, ti seguono ed ognuno sa tutto sulla Fiorentina e su come spendere i soldi di Rocco (ride ndr)”.

Poi ha aggiunto: “E’ un onore per noi rappresentare la comunità italo-americana. Rocco e uno che ha fatto fortuna negli Stati Uniti. Abbiamo portato la nostra mentalità, particolarmente sulla programmazione. Le infrastrutture qui non c’erano. Mentre noi costruiremo un centro per gli allenamenti, 100 milioni di euro che abbiamo investito sul Viola Park costruire un impianto così grande è qualcosa di cui essere orgogliosi”.

E infine: “La Fiorentina qui a Firenze è una religione, è passione e vivere per la squadra 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L’affetto dei tifosi è quello che smuove tutto, ti fa sognare, è un qualcosa di cui abbiamo bisogno”.