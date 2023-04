Barone: “La Fiorentina è una società modello in Europa, vogliamo far fiorire il vivaio. Viola Park? Esproprio fatto per i terreni, parcheggi tra un anno”

Un’altra specifica da parte del dg Joe Barone su alcuni temi di crescita della Fiorentina: “Il nostro lavoro, mio e di Pradè, è di far fiorire anche il settore giovanile e di far salire questi ragazzi perché sono il futuro del calcio italiano e anche il nostro. Sullo stadio voglio specificare i termini: costretti e obbligati, perché c’erano dei tempi sui 55 milioni della Comunità Europea, quindi la Fiorentina era costretta ad andare via. Dove però? Il piano non c’era. I parcheggi al Viola Park? L’esproprio del terreno è stato fatto per cui ci aspettiamo che a fine anno inizino i lavori per il parcheggio. Non arriveranno in tempo per l’estate ma si parla di aprile-maggio del prossimo anno. La Fiorentina oggi è una società modello, per liquidità, proprietà, visione, pagamenti, infrastrutture, modello non in Italia ma in Europa”.