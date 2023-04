Barone: “La Fiorentina non è il giocattolo della politica, siamo al quarto anno. Abbiamo studiato tante soluzioni, anche il Ridolfi”

Intervento anche per il dg Joe Barone, sul tema nuovo stadio:

“La Fiorentina non è un giocattolo e non può essere ostaggio della politica. L’architetto Casamonti per più di un anno su varie opzioni, sul restyling immediato, sulla Mercafir, su Campi Bisenzio ma anche sul Ridolfi e addirittura sull’opzione dei campini. Non è che abbiamo preso solo un rendering, erano tutti stili differenti a seconda della zona. Il Ridolfi era una realtà ma non trovata da noi, qualcuno ci ha portato lì, abbiamo fatto delle riunioni. Voglio dire anche che siamo al quarto anno e non vogliamo rientrare nel giochino del tam tam politico”.